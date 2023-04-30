В реке в Кировской области нашли тело пропавшего рыбака

Сначала в реке Нырчим нашли лодку Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 апреля 46-летний житель Верхнекамского района ушел из дома в поселке Созимском и не вернулся. Никто не знал, где он находится, поэтому близкие обратились в полицию.

Основная версия - ушел на рыбалку. Полицейские начали поисковые мероприятия.

Вчера, 29 апреля, в реке Нырчим обнаружили перевернувшуюся надувную лодку. В ходе дальнейших поисков сотрудники МВД обнаружили в воде и тело пропавшего мужчины.

- Признаков насильственной смерти нет, - отмечают в УМВД России по Кировской области. - Причина смерти устанавливается.

Ранее в Кирове завершились поиски пропавшей 17-летней девушки.