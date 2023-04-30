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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 8:54

В реке в Кировской области нашли тело пропавшего рыбака

Мужчину разыскивали с 26 апреля
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Сначала в реке Нырчим нашли лодку

Сначала в реке Нырчим нашли лодку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 апреля 46-летний житель Верхнекамского района ушел из дома в поселке Созимском и не вернулся. Никто не знал, где он находится, поэтому близкие обратились в полицию.

Основная версия - ушел на рыбалку. Полицейские начали поисковые мероприятия.

Вчера, 29 апреля, в реке Нырчим обнаружили перевернувшуюся надувную лодку. В ходе дальнейших поисков сотрудники МВД обнаружили в воде и тело пропавшего мужчины.

- Признаков насильственной смерти нет, - отмечают в УМВД России по Кировской области. - Причина смерти устанавливается.

Ранее в Кирове завершились поиски пропавшей 17-летней девушки.