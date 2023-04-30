Кировчан приглашают на новые форматы «Бессмертного полка»

Шествия колонны не будет «из соображений безопасности» Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Бессмертный полк»-2023 пройдет в альтернативных форматах. Шествия колонны не будет «из соображений безопасности», поэтому организаторы предлагают другие площадки.

Портреты победителей - по-прежнему главный атрибут. В Центральном штабе полка предложили регионам выйти за границы одной улицы (площади, набережной и пр.). Фото героев можно крепить на одежду либо использовать бейджи со снимками.

Имена героев можно вписать на онлайн-площадке администрации Кирова: в архиве нужно указать ФИО и годы жизни ветерана, оставить снимок, по возможности - звание и краткую историю. Есть также сайт moypolk.ru. Фото, загруженные на него, 9 мая покажут по ТВ, на медиафасадах и экранах.

В правительстве Кировской области также пишут о следующих форматах акции:

- разместить фото ветерана на заднем боковом стекле авто;

- фото члена семьи, участвовавшего в ВОВ, поставить вместо аватара в своих социальных сетях;

- собрать снимки в «Стену памяти» - стенд с фото дедов и прадедов работников организации или учащихся школы (вуза);

- украсить окна квартир георгиевскими лентами, красными звездами и добрыми пожеланиями ветеранам - присоединиться к акции «Окна Победы».