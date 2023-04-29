Верующие Вятки в мае отправятся в Борисоглебский крестный ход

Борисоглебский крестный ход совершают дважды в год. Фото: вятская-епархия.рф

15 мая 2023 года начнется Борисоглебский крестный ход. Об этом сообщает Вятская епархия.

Верующие пронесут икону братьев из села Волково в Никульчино, где она останется на все лето. Борисоглебский крестный ход - уникальный: проходит дважды в год. Осенью икона возвращается в Троицкий храм села Волково.

Путь крестного хода - 12 километров. Накануне, 14 мая, в 16.00 в Троицком храме (село Волково) совершат Всенощное бдение. В 7 утра 15 мая состоится литургия, в 9 часов - молебен и выход верующих.

В Никульчине 15 мая в 9.00 часов состоится литургия, в 13.00 - встреча крестного хода, в 15.00 - молебен и выход обратно. Крестный ход встретят к 18.00 в Волкове.

Из Кирова можно будет отправиться 15 мая, в 6.30 часов, от храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на автобусе от епархии.