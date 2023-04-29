Еще 175 кировчан решили поменять свои имена

С начала года браки чаще расторгают, чем заключают Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство юстиции Кировской области поделилось данными об актах гражданского состояния, зафиксированных в январе-марте 2023 года:

- 2 182 акта о рождении,

- 4 438 - о смерти;

- 1 110 - о заключении брака;

- 1 278 - о расторжении брака;

- 442 - об установлении отцовства;

- 24 - об усыновлении;

- 175 - о перемене имени.

Для сравнения, за тот же период прошлого года актов о рождении, смерти и установлении отцовства было несколько больше, остальных типов - меньше.

Всего с начала года зафиксировали 9 649 актов гражданского состояния.