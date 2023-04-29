Еще 175 кировчан решили поменять свои имена

С начала года браки чаще расторгают, чем заключают
Фото: Иван МАКЕЕВ
Министерство юстиции Кировской области поделилось данными об актах гражданского состояния, зафиксированных в январе-марте 2023 года:
- 2 182 акта о рождении,
- 4 438 - о смерти;
- 1 110 - о заключении брака;
- 1 278 - о расторжении брака;
- 442 - об установлении отцовства;
- 24 - об усыновлении;
- 175 - о перемене имени.
Для сравнения, за тот же период прошлого года актов о рождении, смерти и установлении отцовства было несколько больше, остальных типов - меньше.
Всего с начала года зафиксировали 9 649 актов гражданского состояния.