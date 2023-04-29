Школьника из Кировской области зовут в полярную экспедицию

Экспедиция отправится на острова в Белом море Фото: Евгений САЗОНОВ

Четверо 10-классников из Кировской области дошли до финала всероссийского конкурса исследований природы «Открытия 2030». В 17 номинациях отбирали лучших из 654 присланных работ, в финал прошли 177.

Наш регион представили ученица ЛЕН Елизавета Широких и трое учащихся средней школы Нолинска - Дмитрий Молчанов, Ксения Рудометова и Ангелина Машарова. Дмитрий победил в номинации «Ботаника и экология растений» с работой о люцерне и луге около села Лудяна.

Как победитель Дмитрий Молчанов может присоединиться к научно-образовательной экспедиции «Полярный круг», запланированной на островах Кандалакшского залива Белого моря в июле 2023 года.