«Скорые» в Кировской области перешли на усиленный режим

Обратиться за помощью можно по телефонам 03, 103 и 112 Фото: Артем КИЛЬКИН

Оказание медицинской помощи в стационарах в выходные и праздничные дни продолжается в полном объеме. Поликлиники же работают в режиме выходных дней.

В то же время единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации перевели в режим повышенной готовности. Обратиться за помощью граждане могут по телефонам 03, 103, 112, - уточняют в правительстве Кировской области.

Ранее мы делились расписанием работы медицинских учреждений в майские праздники-2023 в Кировской области.

С подробными графиками работы больниц также можно ознакомиться на их официальных сайтах.