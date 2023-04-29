После выброса хлора власти Чепецка установят городские газоанализаторы

Конкретных дат установки техники никто не называет Фото: Иван ВИСЛОВ

Угрозы жизни и здоровью людей нет. Об этом с пометкой «официально» сообщил губернатор Соколов, комментируя выброс хлора в Кирово-Чепецке. ЧП обсудили на заседании областной комиссии по ЧС.

- Коллективно наметили ряд действий по предупреждению подобных происшествий, - отмечает глава региона. - В первую очередь руководству Кирово-Чепецка поручено установить собственные стационарные газоанализаторы. Руководство предприятий, работающих с опасными веществами, взяло обязательство в течение недели представить план мероприятий по усилению защищенности производственных процессов и повышению уровня информационной открытости для граждан.

Напомним, несмотря на оптимизм властей, сами чепчане сообщали о едкой дымке и резком запахе хлора, от которого щипало горло. Учеников 4-й школы в день ЧП распустили по домам.