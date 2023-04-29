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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 11:14

После выброса хлора власти Чепецка установят городские газоанализаторы

Поручение дано губернатором Соколовым
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Конкретных дат установки техники никто не называет

Конкретных дат установки техники никто не называет

Фото: Иван ВИСЛОВ

Угрозы жизни и здоровью людей нет. Об этом с пометкой «официально» сообщил губернатор Соколов, комментируя выброс хлора в Кирово-Чепецке. ЧП обсудили на заседании областной комиссии по ЧС.

- Коллективно наметили ряд действий по предупреждению подобных происшествий, - отмечает глава региона. - В первую очередь руководству Кирово-Чепецка поручено установить собственные стационарные газоанализаторы. Руководство предприятий, работающих с опасными веществами, взяло обязательство в течение недели представить план мероприятий по усилению защищенности производственных процессов и повышению уровня информационной открытости для граждан.

Напомним, несмотря на оптимизм властей, сами чепчане сообщали о едкой дымке и резком запахе хлора, от которого щипало горло. Учеников 4-й школы в день ЧП распустили по домам.