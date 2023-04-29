Соколов передал кировским пожарным ключи от новых спецмашин и катера

Акция прошла на Театралке. Фото: телеграм-канал Вячеслава Симакова

Завтра в России отмечают День пожарной охраны. В Кирове торжественные мероприятия проходят сегодня, 29 апреля.

Глава региона Александр Соколов вручил спасателям ключи от новых автомобилей и патрульного катера. Акция прошла на Театралке, где пожарные выставили раритетную технику, включая помповые огнетушители, производившиеся в XIX веке.

- В рядах противопожарной службы Кировской области трудятся специалисты высочайшего класса, - сказал Соколов. - Это не только наша оценка, но и наших соседей. В минувшем году наши пожарные помогали справиться с огнем в Коми и Нижегородской области. Многие получили благодарности коллег-губернаторов. Знаю, что пожарные выполняют свой долг не ради наград и признаний, а во имя благополучия земляков.