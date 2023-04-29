347 километров дорог отремонтируют в Кирове и области

Больше всего работ планируют на дорогах местного значения. Фото: kirovreg.ru

За ближайшие 5 лет в Кировской области должны привести в порядок 2 тысячи километров дорог и 69 мостов. Небольшую часть работ проведут в нынешнем году.

Так, до конца 2023-го ремонты пройдут в 75 городах и поселениях. В списке 228 километров дорог местного значения и около 119 километров региональных трасс.

Особое внимание в правительстве Кировской области обещают уделить дороге Киров - Котлас Архангельск с подъездами к Опарину, Альмежу, Скрябину, участкам Безбожник - Староверческая и Староверческая - Вазюк.

В Кирове тем временем начали ремонт дорог по нацпроекту БКД.