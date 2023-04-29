Кировскому зоологическому музею подыскивают нового директора

Собеседования назначены на 19 мая Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Администрация Кирова открывает два кадровых конкурса.

Так, власти объявляют конкурс на замещение должности директора МБУ «Кировский городской зоологический музей». Требования к кандидатам - высшее профессиональное образование и минимум 5 лет стажа в руководстве учреждений. Плюсом от претендентов ждут предложения по развитию музея. Конкурс (собеседование) запланирован на 13 часов 19 мая (мэрия, кабинет № 204).

Открыт также и конкурс на включение в кадровый резерв муниципальной службы: в правовой департамент нужны главный специалист, ведущий специалист и специалист 1 категории. Документы принимают в 202 кабинете мэрии до 18 мая и на сайте администрации Кирова.