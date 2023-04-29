С 29 апреля по 9 мая в Кировской области усилят патрулирование лесов

Гражданам напомнят о соблюдении противопожарного режима. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области усилят патрулирование лесов. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

С 29 апреля по 9 мая особое внимание уделят лесным участкам, а которых произошли пожары и часто посещаемым гражданами для отдыха. В случае нарушения режима с гражданами будут проводиться разъяснительные беседы. Также людям объяснят ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

В министерстве лесного хозяйства Кировской области просят жителей в случае обнаружения пожара в лесу или рядом сообщать об этом по единому номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00, по телефону (8332) 64-34-28 или на единый номер 112.