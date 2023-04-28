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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 16:46

Кировские полицейские изъяли 400 литров алкоголя

Владелец магазина продавал алкоголь в жилом доме
Артем ЗАМЯТИН
В отношении владельца магазина составили протоколы.

В отношении владельца магазина составили протоколы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове полицейские изъяли 400 литров алкоголя. Подробнее рассказали в УМВД России по Кировской области.

Сотрудники ведомства совместно с представителями народной дружины посетили круглосуточный магазин. Внутри торговой точки, расположенной в многоквартирном доме на улице Свердлова, незаконно продавали алкоголь. Стоит отметить, что с 1 марта 2023 года вышел новый закон, запрещающий эту деятельность.

В отношении владельца магазина составили протоколы и изъяли более 400 литров алкоголя.