Кировчане организовали игровой клуб на улице Чапаева

Преступную деятельность игрового клуба пресекли сотрудники УФСБ. Фото: Евгения ГУСЕВА

Трое кировчан организовали клуб подпольных игр. Подробнее рассказали в региональном Следкоме.

Сотрудники ведомства выяснили, что мужчина и две женщины на улице Чапаева организовали и проводили азартные игры на компьютерах. Начали они свою деятельность в марте 2022 года. В июне преступную группировку пресекли сотрудники УФСБ.

В отношении жителей Кирова возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр». Девушкам ограничили свободу на 7 и 6 месяцев. Мужчине - на 10 месяцев.