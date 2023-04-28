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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 14:58

Кировчане организовали игровой клуб на улице Чапаева

Мужчине и двум его сообщницам ограничили свободу
Артем ЗАМЯТИН
Преступную деятельность игрового клуба пресекли сотрудники УФСБ.

Преступную деятельность игрового клуба пресекли сотрудники УФСБ.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Трое кировчан организовали клуб подпольных игр. Подробнее рассказали в региональном Следкоме.

Сотрудники ведомства выяснили, что мужчина и две женщины на улице Чапаева организовали и проводили азартные игры на компьютерах. Начали они свою деятельность в марте 2022 года. В июне преступную группировку пресекли сотрудники УФСБ.

В отношении жителей Кирова возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр». Девушкам ограничили свободу на 7 и 6 месяцев. Мужчине - на 10 месяцев.