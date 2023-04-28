В Кирове с 1 мая заработают городские фонтаны

Кировчан просят не бросать в фонтаны мусор и монеты. Фото: киров.рф

В Кирове фонтаны готовятся к открытию сезона. В полноценном режиме они заработают с 1 мая, сообщает горадминистрация.

Так, сегодня работы велись на Театральной площади. Специалисты запустили фонтан в тестовом режиме, проверили исправность оборудования и герметичность чаши. Им также предстоит почистить трубы и форсунки.

В тестовом режиме сегодня также запустят «Парящий камень». Уже проверен фонтан в Кочуровском парке. В парке Победы и сквере 60-летия СССР идут подготовительные работы.

Включить фонтаны раньше срока позволяет теплая погода - среднесуточная температура воздуха составляет более +5 градусов. Поэтому никаких поломок не ожидается.

Кировчан настоятельно просят не бросать в фонтаны мусор и монетки, которые засоряют систему и могут вывести из строя насосное оборудование. В таких случаях работу объекта экстренно останавливают и сливают всю воду для чистки системы.