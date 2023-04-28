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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 13:05

19-летний кировчанин попался на продаже наркотиков

Он проведет 6 лет в колонии строгого режима
Артем ЗАМЯТИН
Кировчанина осудили по статье УК РФ «Сбыт наркотиков в крупном размере».

Кировчанина осудили по статье УК РФ «Сбыт наркотиков в крупном размере».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанин отправится под суд за продажу наркотиков. Подробностями дела поделились в региональном ЛО МВД России на транспорте.

В ведомстве рассказали, что 19-летний молодой человек в одном из гаражных кооперативов делал «закладки». Позже его задержали полицейские. При осмотре у парня нашли 25 свертков из полимерной пленки, в которых было порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это были синтетические наркотики, весом 38,68 грамма.

Кировчанина признали виновным, и осудили по статье УК РФ «Сбыт наркотиков в крупном размере». Его приговорили к шести годам колонии строгого режима.