19-летний кировчанин попался на продаже наркотиков

Кировчанина осудили по статье УК РФ «Сбыт наркотиков в крупном размере». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанин отправится под суд за продажу наркотиков. Подробностями дела поделились в региональном ЛО МВД России на транспорте.

В ведомстве рассказали, что 19-летний молодой человек в одном из гаражных кооперативов делал «закладки». Позже его задержали полицейские. При осмотре у парня нашли 25 свертков из полимерной пленки, в которых было порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это были синтетические наркотики, весом 38,68 грамма.

Кировчанина признали виновным, и осудили по статье УК РФ «Сбыт наркотиков в крупном размере». Его приговорили к шести годам колонии строгого режима.