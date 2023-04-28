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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 11:55

В Кировской области сотрудник обманывал людей пользуясь служебным положением

Сотрудники ведомства насчитали 20 преступлений
Артем ЗАМЯТИН
В отношении сотрудника возбудили дело.

В отношении сотрудника возбудили дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работник бюджетного учреждения предоставлял бесплатные услуги за деньги. Подробностями поделились в СУ СКР по Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что мужчина, работая в одном из учреждений Кильмезского района, несколько лет обманывал местных жителей. Он требовал от них деньги за услуги, которые должны оказываться бесплатно. Полученные деньги он тратил на свои нужды. Деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ и УМВД. Ведомствам известно о 20 эпизодах преступлений.

В отношении мужчины возбудили дело по статье УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения». Расследование продолжается.