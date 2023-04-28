Жительница Кировской области избила свою соседку из-за воспитания детей

Женщина била соседку лицом об пол и ногами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу города Слободской осудили за драку с соседкой. Подробностями поделились в прокуратуре кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 14 сентября 2022 года в подъезде дома по улице Ленина в поселке Вахруши произошел конфликт между двумя женщинами. Поводом для ссоры стало ненадлежащее воспитание детей одной из них. Позже между соседками произошла драка.

- Схватив знакомую за волосы, она уронила последнюю на пол и несколько раз ударила лицом об пол. После нанесла несколько ударов ногой по голове, - сообщили в прокуратуре Кировской области.

Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.