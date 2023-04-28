В Кирове «Газель» сбила молодую женщину с младенцем

Авария произошла на улице Заводской. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове сбили молодую женщину с ребенком. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 27 апреля в 10 утра. У дома №6 по улице Заводской «Газель» сбила 29-летнюю кировчанку с шестимесячным ребенком. В ведомстве сообщили, что женщина и мальчик получили травмы, но насколько серьезные - не уточняется. Известно также, что за рулем автомобиля находился 21-летний молодой человек.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых получили травмы 33 человека. Большинство из них - 29 человек - пострадали в аварии с пассажирским автобусом. Подробнее об этом можно прочитать здесь.