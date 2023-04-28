Инвалидов из Кировской области оставили без средств реабилитации

Волонтеры ОНФ отправили обращение в региональный Фонд соцстрахования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инвалидов из Кировской области лишили положенных бесплатных средств реабилитации. Подробнее рассказали в региональном отделении «Народного фронта».

К примеру, 64-летний житель Свечинского района парализован, кроме этого ему удалили раковую опухоль в кишечнике. Пенсионеру необходимы приспособления для удаления из организма продуктов жизнедеятельности и средства по уходу. Но ничего из этого родственники мужчины не могут получить. В населенном пункте где проживает больной, этого не продается и даже нет возможности заказать.

С такой же проблемой столкнулась и 76-летняя инвалид из Свечи. Она тоже вынуждена экономить приспособления, так как в поселке их не купить, что приводит к воспалению вокруг колостомы (отверстие в толстой кишке для вывода фекалий из организма - Ред).

Волонтеры ОНФ отправили обращение в региональный Фонд соцстрахования, который по закону обязано обеспечивать инвалидов всем необходимым.