В Кировской области собака напала на 9-летнего ребенка

Суд взыскал компенсацию с органов власти, ребенок получил средства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 9-летнего ребенка в Кикнурском районе набросилась бездомная собака. Подробностями поделились в прокуратуре Кировской области.

Случай произошел в апреле 2021 года на улице Ленина, 66 в поселке Кикнур. В результате школьник получил физические и психологические травмы. Только спустя два года надзорному органу удалось добиться компенсации от местных чиновников. Как рассказали в ведомстве, администрация муниципалитета должным образом не проводила работы по отлову бездомных животных должным образом.

Суд взыскал компенсацию с органов власти, ребенок получил средства.