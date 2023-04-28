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НовостиОбщество28 апреля 2023 9:20

В Кировской области собака напала на 9-летнего ребенка

Прокуратура выяснила, что в инциденте виноваты чиновники Кикнурского района
Артем ЗАМЯТИН
Суд взыскал компенсацию с органов власти, ребенок получил средства.

Суд взыскал компенсацию с органов власти, ребенок получил средства.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 9-летнего ребенка в Кикнурском районе набросилась бездомная собака. Подробностями поделились в прокуратуре Кировской области.

Случай произошел в апреле 2021 года на улице Ленина, 66 в поселке Кикнур. В результате школьник получил физические и психологические травмы. Только спустя два года надзорному органу удалось добиться компенсации от местных чиновников. Как рассказали в ведомстве, администрация муниципалитета должным образом не проводила работы по отлову бездомных животных должным образом.

Суд взыскал компенсацию с органов власти, ребенок получил средства.