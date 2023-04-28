В Зуевском районе ремонтируют разбитый участок дороги на Удмуртию

В текущем году отремонтируют участок протяженностью 9,1 км. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области начался ремонт участка дороги Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работами в Зуевском районе занимается «Вятавтодор». Общая протяженность участка, который подлежит ремонту - более 137 км. С 2019 по 2022 годы в порядок привели уже почти 60 км. В текущем году подрядчик уложит асфальт на четырех участках общей длиной 9,1 км.

Стоит отметить, что работы начались с опережением срока на неделю. По контракту они должны завершиться 30 сентября, однако подрядчик уверен, что и закончит ремонт раньше требуемого.

Добавим также, что ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».