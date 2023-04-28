В Кировской области пройдут «сплошные проверки»

Кировчан просят сообщать о замеченных право нарушениях в полицию. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове пройдут традиционные «сплошные проверки». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Водителей будут проверять на состояние опьянения в течении трех дней - 28, 29 и 30 апреля. Мероприятия пройдут на территории всего Кирова и районов области. В помощь инспекторам выйдут активисты «Ночного патруля» и представители добровольных народных дружин.

Госавтоинспекция напоминает, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За повторное нарушение положена уголовная ответственность.

Кировчан просят сообщать о замеченных право нарушениях в полицию по номеру: 02, 112.