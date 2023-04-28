В 2023 году в Кировской области на капремонт потратят около двух миллиардов рублей

На многих объектах работы уже начались. Фото: kirovreg.ru

В 2023 году в Кировской области запланирован капремонт 597 домов - в четыре раза больше, чем в минувшем году. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, контракты на работы уже заключены. В их числе - договоры по реставрации зданий, запланированные в рамках подготовки к юбилею Кирова.

На многих объектах ремонт уже начался. Работы связаны в основном с ремонтов фасадов, фундаментов, подвалов и кровель. Отметим, что на них в 2023 году потратят все средства Фонда капремонта - порядка двух миллиардов рублей.

В пресс-службе правительства также заметили, что сейчас также увеличивается реестр добросовестных подрядчиков и привлечение новых организаций, в том числе из соседних регионов. Компании, нарушившие требования договора, исключаются из списка.

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