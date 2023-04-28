С 1 по 9 мая кировский колл-центр МФЦ поменяет график работы

В выходные Много функционального центра изменит график работы горячей линии. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В праздничные дни измениться режим работы колл-центра МФЦ. Об этом сообщили в министерстве информационных технологий Кировской области.

В выходные Много функционального центра изменит график работы горячей линии:

- 1 мая - выходной;

- 2 мая - с 10.00 до 20.00;

- С 3 по 5 мая- с 08.00 до 19.00;

- 6 мая - с 08.00 до 14.00;

- с 7 по 9 мая - выходной.

Жители города в рабочие дни могут позвонить по номерам: 8-800-707-43-43 и 27-27-50.

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