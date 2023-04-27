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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 15:49

В Кирове задержали трех молодых людей за продажу наркотиков

При себе у парней было 29 грамм запрещенного вещества
Артем ЗАМЯТИН
За задержанных завели уголовное дело.

За задержанных завели уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали троих подозреваемых в сбыте наркотиков. Подробностями дела поделились в УМВД России по Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что молодые люди занимались распространением запрещенных веществ через тайники-закладки. Как рассказали сами задержанные, они нашли работу в интернете и их деятельность курировал неизвестный. При себе у молодых людей было 29 граммов синтетических наркотиков, что является особо крупным размером.

На задержанных завели уголовное дело. Полиция выясняет личность куратора и подробности преступления.