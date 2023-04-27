Александр Соколов поручил «Водоканалу» постоянно контролировать качество воды

Замеры качества воды будут проводить в постоянном режиме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После выброса хлора в Кирово-Чепецке на проверку взяли не только пробы воздуха. Так, руководитель МУП «Водоканал» сообщил, что при водозаборе превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявили.

В горадминистрации Кирова добавили, что Александр Соколов поручил постоянно проводить замеры качества воды. На данный момент ситуация находится под контролем.

Напомним, инцидент произошел в Кирово-Чепецке сегодня, 27 апреля. Жители сообщили о «белом облаке и сильном запахе хлора» в одном из районов города. По итогу превышения ПДК не выявили, однако пробы воздуха направили в Роспотребнадзор.

По предварительным данным, пострадавших нет, как и угрозы жизни и здоровью. Но учеников школы №4 пришлось распустить по домам, а близлежащим детским заведениям рекомендовали закрыть окна и двери.

28 апреля состоится заседание областной комиссии по ЧС, куда пригласили все службы и директоров предприятий.