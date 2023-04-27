В Кирове 29 апреля пройдет акция «Экомобиль»

Подробный список принимаемого сырья узнать в официальной группе АО «Куприт».
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Кирове вновь пройдет акция «Экомобиль». Ее организаторами стали АО «Куприт».
29 апреля машина для сбора перерабатываемого сырья остановится на следующих участках:
- с 10.00 до 11.00 - спорткомплекс «Быстрица», улица Маршала Конева, 10;
- с 12:00 до 13:00 - Дворец пионеров, улица Сурикова, 21.
Для сдачи принимают:
- Макулатуру (архивы, газеты, журналы, тетради, книги без обложек), коричневый гофрокартон;
- Алюминий;
- Жесть;
- Одежду, ветошь;
- Стекло по цветам;
- Фольгированные упаковки;
- Нефольгированные пакеты, упаковки любого цвета;
- Пластиковые и металлические крышки;
- Натуральные и искусственные пробки;
- диски, дискеты и виниловые пластинки, видео- и аудиокассеты.
Подробный список можно узнать в официальной группе АО «Куприт».
Активисты просят заранее подготовить сырье к сдаче. А именно сполоснуть и смять бутылки, макулатуру и картон освободить от скотча, скрепок и сложить в стопки.