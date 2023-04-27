В Кирове 29 апреля пройдет акция «Экомобиль»

Подробный список принимаемого сырья узнать в официальной группе АО «Куприт». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове вновь пройдет акция «Экомобиль». Ее организаторами стали АО «Куприт».

29 апреля машина для сбора перерабатываемого сырья остановится на следующих участках:

- с 10.00 до 11.00 - спорткомплекс «Быстрица», улица Маршала Конева, 10;

- с 12:00 до 13:00 - Дворец пионеров, улица Сурикова, 21.

Для сдачи принимают:

- Макулатуру (архивы, газеты, журналы, тетради, книги без обложек), коричневый гофрокартон;

- Алюминий;

- Жесть;

- Одежду, ветошь;

- Стекло по цветам;

- Фольгированные упаковки;

- Нефольгированные пакеты, упаковки любого цвета;

- Пластиковые и металлические крышки;

- Натуральные и искусственные пробки;

- диски, дискеты и виниловые пластинки, видео- и аудиокассеты.

Подробный список можно узнать в официальной группе АО «Куприт».

Активисты просят заранее подготовить сырье к сдаче. А именно сполоснуть и смять бутылки, макулатуру и картон освободить от скотча, скрепок и сложить в стопки.