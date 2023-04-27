Александр Соколов: в Кирово-Чепецке произошел выброс хлора, угрозы жизни и здоровью нет

Глава региона принял доклад от главы Кирово-Чепецка и руководителя областного ГУ МЧС. Фото: правительство Кировской области

В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов. Инцидент произошел утром 27 апреля: жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки.

- Принял доклад главы Кирово-Чепецка и руководителя ГУ МЧС по Кировской области по ситуации с сообщением о выбросе хлора. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ - не превышена. МЧС официально заявило: угрозы жизни и здоровью людей нет, - заявил глава региона.

Сейчас на месте работают все профильные службы. В Чепецке прямо сейчас идет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Им поручено выяснить все обстоятельства случившегося и проанализировать причины. 28 апреля же состоится заседание областной комиссии по ЧС, в котором примут участие все службы и директора предприятий.

Напомним, в Кирово-Чепецке подобные случаи уже происходили ранее. Так, в 2021 году случился выброс фтороводорода на местном предприятии. По счастью, никто не пострадал, а происшествие ликвидировали через несколько часов.