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НовостиОбщество27 апреля 2023 10:27

С 1 по 9 мая кировские травматологи будут дежурить круглосуточно

Жителям города окажут помощь в любое время
Артем ЗАМЯТИН
В праздничные дни пациенты смогут обратиться в травмотологиию в любое время.

В праздничные дни пациенты смогут обратиться в травмотологиию в любое время.

Фото: Ксения Высотина

Пациентов с травмами продолжат принимать в праздники. Кировский Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии поделился графиком работы в выходные дни.

В период с 1 по 9 мая жителям города помощь будет оказываться в штатном режиме. Медперсонал будет круглосуточно дежурить в учреждении на улице Менделеева, 17.

По такому же графику будет работать экстренное травматологическое отделение стационара по адресу улица Московская, 163 А.

Ранее мы рассказывали, что кировчанки смогут бесплатно обследовать молочные железы.