Кировчанин незаконно нарубил леса на 60 миллионов рублей

Мужчина незаконно вырубал лес почти два года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Кировской области обвинили в несанкционированной рубке леса. Подробнее рассказали в региональном Следкоме.

Сотрудники ведомства выяснили, что в 2019 и 2020 году мужчина незаконно спиливал деревья на территории Советского района. Своими действиями он причинил ущерб министерству лесного хозяйства в размере 60 миллионов рублей.

Мужчину обвинили по статье УК РФ «незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года. Срок он проведет в колонии строгого режима.