В Кирово-Чепецке завершились поиски пропавшей 12-летней девочки

Девочку искали волонтеры, полицейские, неравнодушные кировчане. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецке окончились поиски пропавшей девочки-подростка. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сообщение о ее исчезновении появилось утром 27 апреля. В последний раз юную жительницу Чепецка видели накануне вечером, и с тех пор она не выходила на связь. Девочку искали полицейские, волонтеры, неравнодушные кировчане.

Около 11.20 в комментариях под постом о поиске появилось сообщение:

- Найдена, жива. Огромное спасибо всем за помощь.

Ранее также успешно завершились поиски мужчины из Лянгасово, нуждавшегося в медицинской помощи.