В Кирово-Чепецке завершились поиски пропавшей 12-летней девочки

Девочку искали волонтеры, полицейские, неравнодушные кировчане.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кирово-Чепецке окончились поиски пропавшей девочки-подростка. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Сообщение о ее исчезновении появилось утром 27 апреля. В последний раз юную жительницу Чепецка видели накануне вечером, и с тех пор она не выходила на связь. Девочку искали полицейские, волонтеры, неравнодушные кировчане.
Около 11.20 в комментариях под постом о поиске появилось сообщение:
- Найдена, жива. Огромное спасибо всем за помощь.
Ранее также успешно завершились поиски мужчины из Лянгасово, нуждавшегося в медицинской помощи.