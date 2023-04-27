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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 8:39

У жителя Кировской области конфисковали автомобиль за 1,5 миллиона рублей за пьяное вождение

Также обвиняемого приговорили к 120 часам исправительных работ и лишению прав на 2 года
Артем ЗАМЯТИН
Автомобиль «Honda CR-V», стоимостью 1,5 миллиона рублей, обратили в собственность государства. ФОТО: прокуратура Кировской области

Автомобиль «Honda CR-V», стоимостью 1,5 миллиона рублей, обратили в собственность государства. ФОТО: прокуратура Кировской области

У пьяного водителя из Афанасьевского района конфисковали автомобиль. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 14 января 41-летний мужчина, будучи пьяным, ехал за рулем по улице Комсомольской. Позже автомобиль остановили полицейские. Стражи правопорядка сразу поняли, что водитель нетрезвый. К тому же, когда они установили его личность, оказалось, что ранее мужчина привлекался к ответственности за похожее правонарушение.

Суд признал жителя Афанасьевского района виновным и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ и лишению прав на два года.

Кроме того, его автомобиль «Honda CR-V», стоимостью 1,5 миллиона рублей, обратили в собственность государства.