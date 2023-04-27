У жителя Кировской области конфисковали автомобиль за 1,5 миллиона рублей за пьяное вождение

Автомобиль «Honda CR-V», стоимостью 1,5 миллиона рублей, обратили в собственность государства. ФОТО: прокуратура Кировской области

У пьяного водителя из Афанасьевского района конфисковали автомобиль. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 14 января 41-летний мужчина, будучи пьяным, ехал за рулем по улице Комсомольской. Позже автомобиль остановили полицейские. Стражи правопорядка сразу поняли, что водитель нетрезвый. К тому же, когда они установили его личность, оказалось, что ранее мужчина привлекался к ответственности за похожее правонарушение.

Суд признал жителя Афанасьевского района виновным и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ и лишению прав на два года.

Кроме того, его автомобиль «Honda CR-V», стоимостью 1,5 миллиона рублей, обратили в собственность государства.