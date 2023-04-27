В Кирове ликвидируют управление административно-технического и муниципального контроля

Решение приняли на заседании Гордумы. Фото: киров.рф

Вопрос обсуждался на заседании Гордумы. Глава мэрии Вячеслав Симаков заявил, что в деятельности управления нет смысла, поскольку в России действует мораторий на плановые проверки, а внеплановый контроль ведется по согласованию с прокуратурой. В то же время теруправления объединяют все виды муниципального контроля, в том числе жилищного, лесного и земельного, по сути выполняя те же функции.

- В связи с этим предлагаю исключить АТИ из структуры администрации, а часть сотрудников и функции перевести в территориальные управления. Под сокращение попадет только руководящий состав инспекции, что также позволит бюджету муниципального образования сохранить не менее полутора миллионов рублей, - заявил Симаков.

Как сообщает горадминистрация, депутаты Гордумы проголосовали за внесение изменений.