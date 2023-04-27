В Кировской области на федеральной трассе насмерть сбили женщину

Иномарка сбила женщину-пешехода. Фото: ГИБДД Кировской области

В Свечинском районе насмерть сбили женщину. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 26 апреля в 23.50 на федеральной автодороге «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». По предварительным данным, на 457 км «Киа Рио» сбил женщину-пешехода. В результате она скончалась от полученных травм. За рулем находился 26-летний молодой человек, о его состоянии ничего не известно.

- Госавтоинспекция Кировской области напоминает водителям о необходимости быть более внимательными и дисциплинированными при участии в дорожном движении, - добавили в пресс-службе ведомства.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло два ДТП. В них погиб один человек и пострадали трое.