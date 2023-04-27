Кировчанки смогут бесплатно обследовать молочные железы

Обследование будут проводить высокопрофессиональные специалисты. Фото: vk.com/medkirovru

Жительницы Кировской области смогут бесплатно обследоваться у онкологов-маммологов. Об этом сообщает региональный Минздрав.

29 апреля, в субботу, с 08.00 до 13.00 Центр онкологии и медицинской радиологии примет всех желающих женщин на обследование молочных желез. Прием будут вести высокопрофессиональные специалисты. Будут работать кабинеты маммографии и ультразвуковой диагностики. Стоит отметить, что количество мест ограничено, и необходима предварительная запись по телефону 8-922-990-00-16 с 08.00 до 16.30.

Специалисты проведут осмотр молочных желез, а при подозрении на патологию - УЗИ и маммография. Все процедуры будут бесплатными по полису ОМС. Если у кировчанок есть на руках результаты исследований за последний год, рекомендуется взять их с собой.

Отметим, что рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологических заболеваний среди женского населения - как в РФ, так и в Кировской области. Однако он хорошо поддается лечению, если его начать на ранней стадии.