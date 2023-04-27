В Кирово-Чепецке ищут пропавшую без вести 12-летнюю девочку

Волонтеры и полиция совместно разыскивают пропавшую. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В последний раз Марию Калинину видели в Кирово-Чепецке 26 апреля в 19.00. С тех пор информации о местонахождении школьницы нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Марии 12 лет, рост 160 см, нормального телосложения, у нее черные волосы, стрижка «каре», серо-голубые глаза. На момент ухода из дома была одета в черную широкую кофту с белыми цифрами, черные спортивные штаны, черно-белые кеды и черную кепку. С собой у нее был черный рюкзак с цветными точками.

Если вам что-либо известно о местонахождении Марии, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.