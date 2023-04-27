В Кирове родители участников СВО смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Проезд будет бесплатным для родителей кировчан, участвующих в СВО. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове родители участников СВО получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает горадминистрация.

Вопрос подняли на заседании кировской Гордумы, состоявшемся 26 апреля. Одним из предметом обсуждения стало предоставление членам семей отдельных категорий горожан дополнительной меры социальной поддержки. В частности, речь зашла о родителях участников СВО. Депутаты предложили сделать для них проезд в городском общественном транспорте бесплатным. Проект решения в итоге поддержали.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове проверка работы общественного транспорта выявила многочисленные нарушения.