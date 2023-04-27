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НовостиОбщество27 апреля 2023 5:21

В Кировской области остановили работу двух крематоров

Приставы проверяют соблюдение наказания каждый день
Артем ЗАМЯТИН
Выбросы, производимые аппаратами, были опасны для здоровья и окружающей среды. ФОТО: ГУФССП России по Кировской области

Выбросы, производимые аппаратами, были опасны для здоровья и окружающей среды. ФОТО: ГУФССП России по Кировской области

В Юрьянском районе приостановили работу двух крематоров. Этой новостью поделились в ГУФССП России по Кировской области.

Как выяснили сотрудники министерства охраны окружающей среды, два предприятия при сжигании сырья допускали нарушения. Выбросы в атмосферу были опасны для здоровья.

Суд назначил наказание в виде приостановлении деятельности двух крематоров на 30 суток. Их снова запустят, когда руководство устранит неисправность. Сейчас аппараты опечатаны и каждый день проверяются на сохранность пломб.

Крематоры будут опечатаны 30 суток. ФОТО: ГУФССП России по Кировской области

Крематоры будут опечатаны 30 суток. ФОТО: ГУФССП России по Кировской области