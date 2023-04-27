В Кировской области остановили работу двух крематоров

Выбросы, производимые аппаратами, были опасны для здоровья и окружающей среды. ФОТО: ГУФССП России по Кировской области
В Юрьянском районе приостановили работу двух крематоров. Этой новостью поделились в ГУФССП России по Кировской области.
Как выяснили сотрудники министерства охраны окружающей среды, два предприятия при сжигании сырья допускали нарушения. Выбросы в атмосферу были опасны для здоровья.
Суд назначил наказание в виде приостановлении деятельности двух крематоров на 30 суток. Их снова запустят, когда руководство устранит неисправность. Сейчас аппараты опечатаны и каждый день проверяются на сохранность пломб.
Крематоры будут опечатаны 30 суток. ФОТО: ГУФССП России по Кировской области