Волонтеры сообщили об окончании поисков пропавшего мужчины из Лянгасово

Мужчину искали волонтеры и полиция. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове завершились поиски пропавшего мужчины, нуждающегося в медицинской помощи. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Как мы сообщали ранее, 59-летний мужчина пропал без вести 25 апреля. Известно было, что ему необходима медицинская помощь. Поиски осуществляли волонтеры отряда, полиция, добровольцы. Все разрешилось сегодняшним утром.

- Валерий Анатольевич найден, жив! Берегите друг друга! Спасибо откликнувшимся, - сообщили под постом, размещенным в паблике «Лизы Алерт».

Ранее мы также сообщали, что в Кирове завершились поиски пропавшей без вести 17-летней девушки.