В Кирове сбили ребенка на велосипеде

ДТП произошло на улице Свободы. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове сбили восьмилетнего велосипедиста. Подробности рассказали в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 25 апреля в 17.45. У дома №138 по улице Свободы «Рено Логан» сбил ребенка на велосипеде. Вероятно, мальчик не вовремя выехал на дорогу. В результате он получил травмы, насколько серьезные - не сообщается. Известно также, что за рулем иномарки находился 62-летний мужчина.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали четыре человека. Погибших нет.

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области с начала года произошло восемь аварий с участием диких животных.