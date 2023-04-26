Городские власти подписали соглашения на использование юбилейного логотипа Кирова

Первыми подписи на документе поставили Елена Ковалева и Вячеслав Симаков. Фото: киров.рф

В Кирове подписали соглашения на использование логотипа «650 Киров», разработанного к юбилею областного центра. Мероприятие состоялось в городской администрации. Первыми подписи на документе поставили Елена Ковалева и Вячеслав Симаков.

- Юбилей Кирова станет знаковым событием как городского, так и регионального масштаба. Такие даты не обходятся без особого знака, символа, который должен быть ярким и узнаваемым и для кировчан, и для наших гостей. Сегодня мы получаем право и возможность официально использовать для украшения Кирова логотип юбилея, - заявила глава города.

Согласно подписанным документам, муниципалитет может использовать утвержденный логотип на официальных страницах и аккаунтах, а также включать его в соцрекламу и рассказы о мероприятиях. Однако извлекать таким образом коммерческую выгоду запрещено.

Добавим также, что для получения разрешения на использование логотипа желающие могут изучить положение на сайте дирекции, составить заявление и направить его по электронной почте.