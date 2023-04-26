Житель Кировской области убил своего знакомого из-за ревности

Во время конфликта обвиняемый стал бить своего знакомого пока тот не перестал сопротивляться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель поселка Кумены до смерти избил своего знакомого. Этой новостью поделились в СУ СКР по Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что 6 января в одной из квартир населенного пункта, двое мужчин начали спорить. Причиной конфликта стала ревность. Позже 37-летний обвиняемый начал бить своего знакомого по голове и телу. 30-летний потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Исходя их собранных следователями доказательств мужчину признали виновным по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет. Житель поселка Кумены проведет свой срок в колонии строгого режима.