В Кировской области хотят увеличить выплаты многодетным семьям

Многодетным семьям также положены выплаты на федеральном уровне. Фото: Даниил ОПАРИН

Как сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания, на рассмотрение внесена инициатива об увеличении единовременных соцвыплат родителям, награжденным орденами и медалями «Родительская слава». Обладатели первых воспитывают семь и более детей, выплату им предлагается увеличить с 50 до 200 тысяч рублей. Награжденные медалями растят четырех и более детей, для них размер пособия увеличится с 30 до 100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что на федеральном уровне за эту награду также положены выплаты. В совокупности за счет средств обоих бюджетов новые обладатели орденов получат 700 тысяч рублей, медалей - 300 тысяч.

Добавим, по данным министра социального развития Кировской области Ольги Шулятьевой, в регионе орденом «Родительская слава» награждены четыре семьи, медалями - 28 семей.