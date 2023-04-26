В Кировской области произошло 8 ДТП с участием диких животных

В случае ДТП с участием животного водитель должен сообщить об этом в полицию и оставаться на месте аварии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госавтоинспекция Кировской области предупреждает о возможном появлении диких животных на проезжей части.

В подобных ДТП как правило страдают не только звери, но и люди. В 2023 году произошло уже 8 подобных аварий. Ранее мы уже рассказывали о том, что автомобиль «Хенде Гетц» совершил наезд на лося, который неожиданно выбежал на трассу. В результате водитель и пассажир получили травмы.

Чаще всего такие случаи происходят ночью или утром, когда видимость на дороге хуже, чем обычно. Жителям Яранского, Свечинского, Зуевского, Юрьянского, Кирово-Чепецкого, Котельничского и Советского районов следует быть предельно внимательными, ведь там вероятность появления животного на дороге более высока.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют при обнаружении помехи на трассе снизить скорость, или остановиться. Затем включить аварийный сигнал и ждать, когда животное уйдет. Не стоить пугать зверя резким нажатием на клаксон, так как он может начать защищаться и нанесет вред транспорту.

В случае ДТП с животным водитель должен сообщить об этом в полицию и оставаться на месте аварии. Сотрудники ГИБДД в свою очередь проинформируют представителей управления ветеринарии.