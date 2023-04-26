В Кирове ищут пропавшего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

В последний раз мужчину видели 25 апреля. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают пропавшего без вести мужчину. В последний раз Валерия Буторина видели 25 апреля в микрорайоне Лянгасово. С тех пор информации о его местонахождении нет. По данным волонтеров, мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Валерию 59 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, седоволосый. На момент ухода из дома был одет в светло-синюю клетчатую рубашку, темно-синие трико, черные кроссовки и серую кепку. Особые приметы: на левой стороне шеи опухоль, сильно наклоняется при ходьбе.

- Обращение к водителям, проезжавшим 25 апреля 2023 года от Лянгасово - Киров, просмотрите видеорегистраторы, может быть, вы видели или подвозили Валерия Анатольевича, - пишут волонтеры.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.