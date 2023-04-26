В Кировской области за сутки вспыхнуло семь лесных пожаров

Всего с начала года в регионе произошло уже 27 лесных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области за минувшие сутки произошло семь лесных пожаров. По сообщению КОГСАУ «Лесоохрана», они зафиксировали в Куменском, Слободском, Малмыжском, Санчурском, Кайском и Кирово-Чепецком лесничествах. Все возгорания на данный момент ликвидированы, по состоянию на утро 26 апреля действующих пожаров нет.

Всего с начала года в регионе зарегистрировали уже 27 таких происшествий на площади 21,91 га. При этом 20 пожаров возникли из-за перехода огня с сопредельных территорий, шесть - по вине местных жителей, один - по вине лиц, использующих леса.

Кировчанам напоминают, что виновник лесного пожара обязан возместить сумму причиненного ущерба, а также затраты на тушение.

Если вы увидели горящий лес или огонь на прилегающий к нему территории, сообщите об этом по телефонам:

- 64-34-28, 38-20-92 - региональная диспетчерская служба КОГСАУ «Лесоохрана»: ;

- 8-800-100-94-00 - телефон горячей линии лесной охраны (круглосуточно, звонок бесплатный);

- 112.