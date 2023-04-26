В Кирове проходит акция «Георгиевская ленточка»

Волонтеры в рамках акции будут раздавать ленточки на улицах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Киров участвует во всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Подробности сообщили в горадминистрации.

Ежегодная акция будет проходить с 25 апреля по 9 мая. Саму георгиевскую ленточку на улицах раздают волонтеры. Они находятся в местах, где наибольший пешеходный трафик: Театральная площадь, площадки у филармонии, ЦУМа, цирка, на площади Маршала Конева. Добровольцы также работают в Коминтерне, ДСК и Лянгасово.

Как отметили в горадминистрации, ленточки раздают члены всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», студенты, волонтеры объединения подростковых и молодежных клубов «Перекресток» и центра «Калейдоскоп».