Девушку искали волонтеры и полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области завершились поиски 17-летней девушки, пропавшей более 10 дней назад. Об этом сообщают волонтеры отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

О пропаже юной жительницы Вятских Полян стало известно 17 апреля. В последний раз ее видели в Сосновке 15 апреля, и с тех пор информации о ее местонахождении не было. Девушку совместно искали полиция и волонтеры.

Вечером 25 апреля добровольцы отряда сообщили об окончании поисков. Сообщение от них появилось в комментариях под первоначальным постов:

- Найдена. Жива.

Подробности, в том числе местонахождение девушки, отрядом не разглашаются.