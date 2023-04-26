Автосвалка на 40 квадратов разрослась в черте Кирова

Если мэрия не отреагирует, на свалку пожалуются в прокуратуру. Фото: Кировское отделение Народного фронта

В Кирове, на Северном кольце, 54/8, разрастается пожароопасная свалка. Ее площадь - около 40 квадратных метров.

- Территория частная, здесь работает авторазбор, - рассказывают в Кировском отделении Народного фронта. - Вот только она никак не огорожена, вход свободный. Рядом офисное здание, где работают десятки людей. Брошенный окурок или спичка может привести к печальным последствиям.

Здесь бамперы, кузова, много пластика, поролоновая шумоизоляция, баллончики из-под краски, доски. Все это может вспыхнуть в любой момент.

- Право частной собственности не подразумевает вседозволенность, - отмечают в Народном фронте. - Направили обращение в администрацию города, если реакции не будет - обратимся в прокуратуру.