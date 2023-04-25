Арендное жилье в Кировской области может строить фирма из Тужи

ООО делает брус, топливные гранулы, комплекты домов из профилированного бруса. Фото: kirovreg.ru

К программе по строительству арендного жилья могут привлечь ООО «Норд Хаус Профиль». Об этом стало известно по итогам поездки губернатора Соколова в Тужинский район.

Фирма делает стеновые комплекты домов из профилированного бруса, сдает под ключ дома и бани, выпускает топливные гранулы. Это крупнейшее подобное предприятие в Туже с «белыми» зарплатами, занимающееся глубокой переработкой древесины. Теперь ООО готово выпускать домокомплекты и возводить дома для аренды.

- Хорошее предприятие, - оценил увиденное глава региона. - Молодой парень, еще 40 лет нет, сам себя сделал. В Кирове поработал, а потом вернулся. На предприятии приличный оборот, народ работает.